Безвизовый режим вводит Украина для иностранцев, въезжающих для участия в боевых действиях

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении с 1 марта безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Выдержки из указа с переводом на русский язык опубликовало агентство УНИАН.

Так, глава Украины "в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации" постановил "ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором".

Кабмину Украины поручено принять меры, вытекающие из этого указа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958513-bezvizovyy-rezhim-vvodit-ukraina-dlya-inostrannyh-dobrovoltsev/