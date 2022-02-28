Центробанк России поднял ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов годовых

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В Центральном банке России приняли решение повысить ключевую ставку до 20 процентов годовых. Такое решение было принято советом директоров финрегулятора из-за кардинальных изменений внешних условий, сообщается на официальном сайте ЦБР.

Ключевую ставку было решено повысить с 28 февраля 2022 года.

"Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски", - сообщается на официальном сайте ЦБР.

Отмечается, что такие меры позволят поддержать финансовую и ценовую стабильность в экономике страны, а также защитить сбережения россиян от обесценивания.

В сообщении Банка России говорится, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основании оценки рисков "со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков". Также будет учитываться фактическая и ожидаемая динамика инфляции.

Стоит отметить, что в последний раз Центробанк поднимал ключевую ставку 11 февраля. Тогда она выросла на 1 п.п. и достигла своего максимума с мая 2017 года — 9,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958385-tsentrobank-rossii-podnyal-klyuchevuyu-stavku-s-95-do-20-protsentov-godovyh/