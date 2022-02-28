Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации в Украине

Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Французский лидер повторил требование о прекращении огня в Украине, передает РИА Новости.

"Президент Республики повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня", - цитирует издание коммюнике Елисейского дворца.

Он также предложил оставаться на связи, чтобы не допустить ухудшения ситуации в Украине. Сообщается, что Путин согласился.

В пресс-службе Кремля тоже рассказали о прошедшем разговоре. Сообщается, что во время него российский президент подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности.

"Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", - цитирует издание заявление Кремля.

Также сообщается, что Москва открыта к переговорам с Киевом.

Напомним, что сейчас в Беларуси проходят переговоры делегаций России и Украины касательно урегулирования ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958489-putin-i-makron-obmenyalis-mneniyami-o-situatsii-na-ukraine/