Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации в Украине
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.
Французский лидер повторил требование о прекращении огня в Украине, передает РИА Новости.
"Президент Республики повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня", - цитирует издание коммюнике Елисейского дворца.
Он также предложил оставаться на связи, чтобы не допустить ухудшения ситуации в Украине. Сообщается, что Путин согласился.
В пресс-службе Кремля тоже рассказали о прошедшем разговоре. Сообщается, что во время него российский президент подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности.
"Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", - цитирует издание заявление Кремля.
Также сообщается, что Москва открыта к переговорам с Киевом.
Напомним, что сейчас в Беларуси проходят переговоры делегаций России и Украины касательно урегулирования ситуации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958489-putin-i-makron-obmenyalis-mneniyami-o-situatsii-na-ukraine/