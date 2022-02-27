В США и НАТО высказались о приказе Путина о переводе сил сдерживания в особый режим

Джен Псаки. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

В США прокомментировали приказ президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Как передает РИА Новости, Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что Москва решила перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства на основании угроз, которых не существует.

"Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины", — заявила она.

Псаки высказала предположение, что российские власти это делают для оправдания дальнейшей агрессии.

Комментируя приказ Путина, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это решение российского лидера подчеркивает "важность единства НАТО".

При этом, он отметил, НАТО не видит в лице России "неизбежную угрозу", пишет ТАСС.

Также Столтенберг заявил, что альянс наращивает поставки противотанковых и противовоздушных систем на Украину.

"Мы увеличиваем поддержку, направляем больше противотанковых и противовоздушных систем вооружений, чтобы Украина могла обеспечить свое право на самозащиту", — сказал он.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958262-v-ssha-i-nato-vyskazalis-o-prikaze-putina-o-perevode-sil-sderzhivaniya-v-osobyy-rezhim/