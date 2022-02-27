Канада, Франция и Испания закрывают свое небо для российских самолетов
Еще ряд стран принял решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов Российской Федерации.
Власти Норвегии приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов, пишет РИА Новости. С таким заявлением выступила глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт.
Министр-делегат по делам транспорта Франции Жан-Батист Джеббари также заявил о закрытие воздушного пространства своей страны для самолетов РФ.
С сегодняшнего вечера Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний", - написал Джеббари в своем Twitter.
Власти Испании приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщило министерство транспорта страны.
"Испания приступит к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний. В соответствии с руководящими принципами сотрудничества, установленными Европейским союзом, эта мера повлияет на полеты, выполняемые российскими авиакомпаниями, использующими воздушное пространство Испании", - говорится в сообщении.
Канада также закрыла воздушное пространство для всех российских операторов, сказал министр транспорта Канады Омар Альхабра.
С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов", - говорится в сообщении министра на странице в Twitter.
Также стало известно, что французская авиакомпания Air France приостанавливает обслуживание и полеты над Россией.
Финский авиаперевозчик Finnair на неделю отменяет рейсы в города России.
Сегодня стало известно, что Германия, Австрия, Дания и еще ряд стран закроют небо для российских самолетов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958259-kanada-frantsiya-i-ispaniya-strany-zakryvayut-svoe-nebo-dlya-rossiyskih-samoletov/