Канада, Франция и Испания закрывают свое небо для российских самолетов

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Еще ряд стран принял решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов Российской Федерации.

Власти Норвегии приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов, пишет РИА Новости. С таким заявлением выступила глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт.

Министр-делегат по делам транспорта Франции Жан-Батист Джеббари также заявил о закрытие воздушного пространства своей страны для самолетов РФ.

С сегодняшнего вечера Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний", - написал Джеббари в своем Twitter.

Власти Испании приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщило министерство транспорта страны.

"Испания приступит к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний. В соответствии с руководящими принципами сотрудничества, установленными Европейским союзом, эта мера повлияет на полеты, выполняемые российскими авиакомпаниями, использующими воздушное пространство Испании", - говорится в сообщении.

Канада также закрыла воздушное пространство для всех российских операторов, сказал министр транспорта Канады Омар Альхабра.

С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов", - говорится в сообщении министра на странице в Twitter.

Также стало известно, что французская авиакомпания Air France приостанавливает обслуживание и полеты над Россией.

Финский авиаперевозчик Finnair на неделю отменяет рейсы в города России.

Сегодня стало известно, что Германия, Австрия, Дания и еще ряд стран закроют небо для российских самолетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958259-kanada-frantsiya-i-ispaniya-strany-zakryvayut-svoe-nebo-dlya-rossiyskih-samoletov/