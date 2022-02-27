СМИ: Европейские страны закроют небо для российских самолетов

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Европейские страны планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

Как сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники, страны Европейского союза закроют свое воздушное пространство для российских самолетов.

"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник", - сообщил журналист ARD Маттиас Дейсс в

Напомним, ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии объявили о том, что закрывают воздушное пространство своих стран для самолетов российских авиакомпаний. Аналогичные решения приняли в Болгарии, Польше, Чехии, Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958208-smi-evropeyskie-strany-zakroyut-nebo-dlya-rossiyskih-samoletov/