Минуту молчания в память о жертвах в Украине объявили перед началом матча в Германии

Фото: twitter.com/eintracht_us

На стадионе в немецком Франкфурте перед началом футбольного матча "Айнтрахта" с "Баварией" объявили минуту молчания. На табло надпись: "Stop it, Putin!". Об этом сообщается в Twitter футбольного клуба "Айнтрахт".

Обе команды собрались на минуту молчания перед началом матча, чтобы почтить память жертв в Украине.

"Франкфуртский "Айнтрахт" выступает за мир, против войны и насилия", - говорится в сообщении.

Также на табло появилась надпись: "Прекрати это, Путин".

Матч закончился со счетом 0:1 в пользу "Баварии".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1958188-minutu-molchaniya-v-pamyat-o-zhertvah-v-ukraine-obyavili-pered-nachalom-matcha-v-germanii/