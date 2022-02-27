ЕС заявил о готовности "парализовать" активы Банка России

Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов "парализовать" активы ЦБ России и обеспечить отключение определенного количества российских банков от SWIFT. Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить, чтобы определенное количество российских банков было удалено из SWIFT.

Это помешает им работать по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт.

Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций.

И, наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках.

Путин встал на путь, направленный на уничтожение Украины. Но то, что он также делает, на самом деле, разрушает будущее своей собственной страны", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что предложит лидерам ЕС новые меры, чтобы усилить ответ на вторжение России в Украину и подорвать способность Путина финансировать свою военную машину.

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Британия будет принимать беженцев с Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958186-es-zayavil-o-gotovnosti-paralizovat-aktivy-banka-rossii/