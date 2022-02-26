Хакерская группировка Anonymous пригрозила Путину из-за ситуации в Украине (видео)

Представитель группировки Anonymous. Кадр из видео: YouTube-канал Anonymous

Хакерская группировка Anonymous записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором потребовала его покинуть пост президента России и прекратить операцию в Украине.

"Мы очень ждали, когда вы дадите ответ на наш последний запрос. Но вы тянете резину, поэтому мы теряем терпение. Похоже, вы приняли решение игнорировать нас, поэтому мы решили провести операцию специально для Вас.

Вы, наверное, помните, как в 2018 году наша группа взломала сайт "Роскомнадзора"? Мистер Путин, Вы помните, как проиграли Афганистану? Теперь группировка Anonymous слила данные Минобороны России. Эта база содержала адреса электронной почты и пароли, и теперь все это в открытом доступе в Twitter.

Ваша недавняя попытка угрожать Финляндии и Швеции постыдна. Вы угрожаете этим странам, если они вступят в НАТО. Сегодня мы положили сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля, Russia Today и многие другие сайты, связанные с российскими властями", – заявили Anonymous.

Представители организации заявили, что "не считают все это совпадением" и планируют раскрыть "то, что было скрыто годами".

"Сила Anonymous обрушится на вас и ваших коррумпированных прихвостней. Это лишь вопрос времени, когда мы обнаружим грязь, что Вы пытаетесь скрыть от общества, которому лжете. Ни один скелет в шкафу не останется нетронутым", – сообщили представители группировки.

В следующем блоке ролика Anonymous обратились к Путину с требованиями – восстановить права украинского народа и уйти в отставку с поста президента.

"Вы не смогли защитить наиболее уязвимые слои населения. Вы не выполнили свои гражданский и моральный долг в качестве госслужащего. Из-за своей лжи вы подвели тех, кем намереваетесь управлять.

Это призыв ко всем Анонимусам. Пора заткнуть рот Владимира Путина его же грязными деньгами. Ищите и копайте, чтобы не оставить камень на камне", – сообщили Anonymous.

В заключение группировка сообщила следующее.

"Владимир Путин, мы дали Вам достаточно времени, чтобы прислушаться к нашим претензиям, и предоставили множество вариантов, но Вы решили развязать гораздо большую войну.

Мы никогда не простим лжи и никогда не забудем жизни, которые были потеряны при вашем режиме. Уже слишком поздно", – сказали Anonymous, после чего ролик заканчивается.

Напомним, ранее Anonymous объявила кибервойну властям России на фоне проведения операции в Украине. Тогда же группировка взяла на себя ответственность за кибератаку на сайт одного из российских СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958159-hakerskaya-gruppirovka-anonymous-prigrozila-putinu-iz-za-situatsii-v-ukraine/