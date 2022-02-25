Хакерская группировка Anonymous объявила "кибер-войну" России

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Крупная хакерская группировка Anonymous объявила "кибер-войну" властям России на фоне проведения военной операции в Украине, передает NUR.KZ.

Сообщение было опубликовано на странице в Twitter. Указывается, что коллектив международной хакерской сети выступает в поддержку Украины и поэтому намерен вести "войну" против РФ в киберпространстве.

Вскоре после этого на странице опубликовали новое сообщение, в котором говорится, что Anonymous взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт одного из российских СМИ.

Также УНИАН пишет о том, что через час после заявления хакерской группировки структура ФСБ, отвечающая за кибербезопасность, объявила критический уровень угрозы.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Кроме того, в одном из своих последний обращений он заявил, что российские военные силы обозначили его как "цель номер один".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957800-hakerskaya-gruppirovka-anonymous-obyavila-kiber-voynu-rossii/