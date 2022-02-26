"Российских войск в столице нет": мэр Киева обратился к горожанам

Виталий Кличко. Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале опубликовал видеообращение, где заявил, что российских военных в городе нет, но якобы действуют диверсионные группы. Глава города попросил жителей сохранять спокойствие и не покидать укрытий.

Свое видеообращение Виталий Кличко опубликовал сегодня, 26 февраля. В нем политик отметил, что прошедшая ночь была сложной.

"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город, в частности, со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы – было несколько столкновений, перестрелки", – рассказал Кличко.

Также он отметил, что по состоянию на 06:00 по времени Киева, было ранено 35 человек, из них двое – дети.

Мэр попросил горожан сохранять спокойствие и не покидать укрытий, так как атака может произойти с воздуха. Также он отметил, что в Киеве стоят заградительные сооружения.

"Мы обустраиваем блокпосты в столице, поэтому перемещение по городу будет ограничено. Объекты инфраструктуры работают, общественный транспорт курсирует", – отмечает мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что работают все ветки метрополитена, кроме "красной".

Ранее сообщалось, что в Киеве в одну из жилых многоэтажек попал ракетный снаряд.

Также, сегодня с видеообращением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал не верить фейкам о якобы капитуляции Украины от его имени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958129-rossiyskih-voysk-v-stolitse-net-mer-kieva-obratilsya-k-gorozhanam/