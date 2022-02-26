Ракета попала в одну из жилых многоэтажек Киева (фото, видео)

Поврежденный снарядом дом. Фото: t.me/uniannet

Снаряд попал в жилой дом в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Количество пострадавших пока уточняется.

Видео ракетного удара и фотографии пострадавшего дома опубликовало украинское Telegram-сообщество УНИАН.

Сообщается, что дом, в который попал снаряд, находится по улице Лобановского в районе киевского аэропорта Жуляны.

Количество жертв и пострадавших пока не озвучивается.

На кадрах видно, что снаряд попал в боковую стену многоэтажки. Пострадали несколько квартир. Позже стало известно, что в дом попали две ракеты, одна – в нижнюю часть здания.

Ранее власти Киева заявляли об угрозе авиаударов. Жителей города призвали спрятаться в укрытиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1958118-raketa-popala-v-odnu-iz-zhilyh-mnogoetazhek-kieva-foto-video/