Ряду российских СМИ запретили размещать рекламу в Facebook

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Руководство Facebook приняло решение запретить российским государственным СМИ размещать свою рекламу на страницах социальной сети и монетизировать свой контент.

Информацию о запрете опубликовал руководитель отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер на своей странице в .

"Сейчас мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира", – написал он.

Также, российское издание РИА Новости сообщило, что им уже поступило уведомление об отключении монетизации.

"Возможность получения дохода для вашей страницы ограничена, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией", – говорится в сообщении изданию.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор по согласованию с генпрокуратурой РФ частично ограничил доступ к Facebook.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1958116-ryadu-rossiyskih-smi-zapretili-razmeschat-reklamu-v-facebook/