Ряду российских СМИ запретили размещать рекламу в Facebook
Руководство Facebook приняло решение запретить российским государственным СМИ размещать свою рекламу на страницах социальной сети и монетизировать свой контент.
Информацию о запрете опубликовал руководитель отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер на своей странице в Twitter.
"Сейчас мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира", – написал он.
Также, российское издание РИА Новости сообщило, что им уже поступило уведомление об отключении монетизации.
"Возможность получения дохода для вашей страницы ограничена, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией", – говорится в сообщении изданию.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор по согласованию с генпрокуратурой РФ частично ограничил доступ к Facebook.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1958116-ryadu-rossiyskih-smi-zapretili-razmeschat-reklamu-v-facebook/