"Никакое оружие мы не сложим": Зеленский призвал не верить фейкам в Сети

Владимир Зеленский. Кадр из видео: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский записал видео на фоне зданий в правительственном квартале в Киеве. В нем он призвал не верить фейкам о якобы капитуляции Украины от его имени.

В своем обращении президент Украины сообщил, что на третий день операции России в Украине в Сети стали появляться фейки о капитуляции якобы от его же имени. По его словам, этой информации нельзя верить. Перевод его слов приводит РБК Украина.

"Сейчас в Сети появилось много фейковой информации о том, что якобы я призываю сложить оружие нашу армию.

Значит так, я тут, никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство. Потому что наше оружие – это наша правда. Наша правда в том, что это наша земля, наша страна и наши дети. И все это мы будем защищать", – заявил Зеленский.

По данным издания, слухи о сложении оружия в Украине стали появляться сегодня в Telegram-каналах. Первоисточник – фейковый аккаунт с идентичным названием, как у Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видео с улиц Киева, чтобы доказать, что он находится в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958115-nikakoe-oruzhie-my-ne-slozhim-zelenskiy-prizval-ne-verit-feykam-v-seti/