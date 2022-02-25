Зеленский опубликовал видео с улиц Киева, чтобы доказать, что он в Украине

Кадр из видео: Facebook / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с улиц Киева, чтобы доказать, что он находится в Украине. Ролик появился на официальной Facebook-странице президента Украины.

На видео вместе с Зеленским присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль, глава офиса президента Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Мы тут. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину", - подписал Зеленский публикацию.

В конце ролика президент Украины добавил, что и он, и его соратники, и военные, и все остальные украинцы сейчас защищают независимость свой родины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958077-zelenskiy-opublikoval-video-s-ulits-kieva-chtoby-dokazat-chto-on-v-ukraine/