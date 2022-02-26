В Украине заявили о трех ликвидированных российских самолетах и одном вертолете
Украинские СМИ сообщают о трех российских самолетах и одном вертолете, подбитых местными военными.
По информации РБК Украина, украинские летчики сбили под Винницей российский штурмовик Су-25. О судьбе пилота не сообщается.
"Прямо под Калиновкой (Винницкая область – прим. ред.) наши военные самолеты сбили российский Су-25", – приводит издание слова главы Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова.
Других подробностей он не привел. Также Борзов не сообщил, был ли взят пилот российского самолета в плен или тот погиб.
Позже издание сообщило о сбитом при помощи системы ПВО российском военном транспортном самолете Ил-76 с десантом в районе Василькова Киевской области. В результате попадания самолет был уничтожен.
Третьей за ночь стала новость о российских вертолете и штурмовике Су-25, сбитых в зоне операции Объединенных сил (ООС). Издание отмечает, что в ходе операции применялся зенитно-ракетный комплекс С-300.
Других подробностей командование ВС ВСУ не приводит. Также не сообщает о том, были ли взяты в плен экипажи сбитых боевых машин.
Независимых подтверждений, равно как и официального – от российских властей, этой информации нет. Все данные приводит лишь украинская сторона.
Су-25 – бронированный штурмовик с дозвуковой скоростью. Разработан еще в Советском Союзе. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.
Ил-76 – советский тяжелый военно-транспортный самолет, первый в истории СССР военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями.
Ранее сообщалось, что власти Киева заявили об угрозе авиаудара и призвали граждан спрятаться в укрытиях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958110-v-ukraine-zayavili-o-treh-likvidirovannyh-rossiyskih-samoletah-i-odnom-vertolete/