В Украине заявили о трех ликвидированных российских самолетах и одном вертолете

Самолет Ил-76. Архивное фото: Stringer/Anadolu Agency/Getty Images

Украинские СМИ сообщают о трех российских самолетах и одном вертолете, подбитых местными военными.

По информации РБК Украина, украинские летчики сбили под Винницей российский штурмовик Су-25. О судьбе пилота не сообщается.

"Прямо под Калиновкой (Винницкая область – прим. ред.) наши военные самолеты сбили российский Су-25", – приводит издание слова главы Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова.

Других подробностей он не привел. Также Борзов не сообщил, был ли взят пилот российского самолета в плен или тот погиб.

Позже издание сообщило о сбитом при помощи системы ПВО российском военном транспортном самолете Ил-76 с десантом в районе Василькова Киевской области. В результате попадания самолет был уничтожен.

Третьей за ночь стала новость о российских вертолете и штурмовике Су-25, сбитых в зоне операции Объединенных сил (ООС). Издание отмечает, что в ходе операции применялся зенитно-ракетный комплекс С-300.

Других подробностей командование ВС ВСУ не приводит. Также не сообщает о том, были ли взяты в плен экипажи сбитых боевых машин.

Независимых подтверждений, равно как и официального – от российских властей, этой информации нет. Все данные приводит лишь украинская сторона.

Су-25 – бронированный штурмовик с дозвуковой скоростью. Разработан еще в Советском Союзе. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Ил-76 – советский тяжелый военно-транспортный самолет, первый в истории СССР военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями.

Ранее сообщалось, что власти Киева заявили об угрозе авиаудара и призвали граждан спрятаться в укрытиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958110-v-ukraine-zayavili-o-treh-likvidirovannyh-rossiyskih-samoletah-i-odnom-vertolete/