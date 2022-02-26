Власти Киева заявили об угрозе авиаудара и призывают всех спрятаться в укрытиях (видео)

Кадр из видео. Источник: t.me/uniannet

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские войска вплотную подошли к городу. Он назвал обстановку в городе угрожающей.

В Telegram-канале администрации Киева появилось сообщение, в котором горожан призвали немедленно спрятаться в укрытиях.

"Внимание — угроза авиаудара! Всем немедленно проследовать в укрытие", — говорится в сообщении.

Также в городе включили воздушную тревогу. Государственные каналы Украины сообщают что, в Киеве могут также отключить освещение на ночь.

Между тем, по сообщениям очевидцев, киевское метро остановлено из-за бомбардировок города. Тем временем в районе Троещина видны вспышки и слышны взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинские власти зафиксировали пять взрывов с интервалом в 3-5 минут у теплоэлектростанции ТЭЦ-6.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958083-vlasti-kieva-zayavili-ob-ugroze-aviaudara-i-prizyvayut-vseh-spryatatsya-v-ukrytiyah-video/