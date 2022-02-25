Залпы артиллерии и взрывы: жители украинских городов сообщили о боях на улицах

Стрельба в Киеве. Кадр из видео: Telegram/УНИАН

В ряде украинских городов жители сообщили о выстрелах и боях прямо на улице. Взрывы попадают на видео очевидцев.

Жители Киева рассказали о стрельбе в Минском массиве. Станция метро Оболонь закрыта.

Как сообщили в минобороны Украины, в этом районе действует диверсионно-разведывательная группа России.

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Тем временем бои идут в Гостомеле, что недалеко от Киева.

"Там находится крупная военная база и аэродром завода "Антонов", на котором базируется самый крупный в мире транспортный самолет "Мрия", - пишет Baza.

Очевидец заснял взрыв у Антоновского моста в Херсоне.

Стрельба ведется в Лукьяновске.

Ранее жители Киева этим утром сообщили о примерно шести взрывах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957974-zalpy-artillerii-i-vzryvy-zhiteli-ukrainskih-gorodov-soobschili-o-boyah-na-ulitsah/