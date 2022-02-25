Франция объявила о "блокаде" российских банков, Грузия не будет вводить антироссийские санкции

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер во время пресс-конференции с французским коллегой Брюно Ле Мэром заявил, что связи с российским бизнесом "практически прекращены", передает ТАСС.

"Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращен", - сказал Линднер.

Наряду с этим обсуждаются другие возможные дополнительные ограничения.

"В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России", - отметил глава Минфина Германии.

Как пишет УНИАН, глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что они намерены заблокировать счета россиян, которые попали под санкции.

"Наша цель поставить российскую экономику на колени", - заявил Ле Мэр.

Тем временем премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что они не намерены вводить санкции против России, учитывая интересы своего народа, передает Эхо Кавказа.

"Это (введение санкций - ред.) нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу", - сказал Гарибашвили.

В связи с этим грузинское правительство не видит надобности проводить сейчас внеочередную сессию парламента и заседание Совета нацбезопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957990-frantsiya-obyavila-o-blokade-rossiyskih-bankov-gruziya-ne-budet-vvodit-antirossiyskie-sanktsii/