МИД Израиля: Иерусалим осуждает военную операцию России в Донбассе

Яир Лапид. Фото: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images

Иерусалим осуждает военную операцию России в Донбассе. С таким заявлением выступил МИД Израиля.

Слова министра иностранных дел опубликовало издание The Jerusalem Post.

Глава израильского МИД Яир Лапид заявил, что "нападение России на Украину серьезно нарушает мировой порядок".

"Израиль осуждает нападение и готов оказать гуманитарную помощь гражданам Украины", - заявил министр.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал недопустимыми действия России в Украине.

Напомним, в Кремле назвали цель военной операции, проводимой в Украине.

Между тем представитель офиса Зеленского заявил о начале "полноценной масштабной войны в Европе".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957790-mid-izrailya-ierusalim-osuzhdaet-voennuyu-operatsiyu-rossii-v-donbasse/