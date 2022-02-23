Похожий на "Дикого Армана" человек угрожал мужчине пистолетом (видео)

Мужчина приставил пистолет к голове заложника. Кадр из видео: соцсети

В социальных сетях стал распространяться видеоролик, на кадрах которого запечатлен мужчина, который угрожает другому пистолетом. Некоторые узнали в человеке с пистолетом известного криминального авторитета – "Дикого Армана".

Предполагается, что видео снято во время январских событий в одной из гостиниц. На кадрах можно заметить людей с белыми повязками на руках.

Двое из них привели неизвестного мужчину к человеку, который похож на Джумагельдиева (настоящая фамилия "Дикого Армана" – прим. ред.), поставили заложника на колени. Затем мужчина взял пистолет и приставил его к голове сидящего на коленях.

Затем несколько парней, наблюдающих за беседой, стали наносить удары человеку, стоящему на коленях. А мужчина с пистолетом принялся за трапезу, отложив оружие в сторону.

Напомним, что 7 января, в разгар беспорядков в Казахстане Джумагельдиев был задержан. По информации МВД, вместе с "Диким Арманом" задержали и предполагаемую преступную группировку из пяти человек. Позже стало известно об аресте криминального авторитета.

Вскоре в Генпрокуратуре заявили, что группировка "Дикого Армана" насильно удерживала 24 мирных граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957506-pohozhiy-na-dikogo-armana-chelovek-ugrozhal-muzhchine-pistoletom-video/