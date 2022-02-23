Путин высказался о суверенитете Казахстана

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время встречи в Москве с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым высказался о суверенитете Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Кремля.

«Я только что, перед вашим визитом сегодня, разговаривал с президентом Казахстана. Думаю, это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его», - сказал Путин во вторник.

По его словам, казахстанский пример говорит то же и подтверждает именно такую политику России.

«Мы, как вы знаете, по просьбе казахстанского руководства поддержали в рамках ОДКБ Казахстан в связи с внешней агрессией международного терроризма. И, как только эта проблема ушла, по просьбе руководства Казахстана мы все свои вооруженные силы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которая, безусловно, идет на пользу как России, так и Казахстану и укрепляет суверенитет Казахстана», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в ходе этой встречи Путин заявил, что Россия поддерживает суверенитет бывших советских республик. Однако ситуация с Украиной является исключением, так как связана с внешним влиянием на эту страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957403-putin-vyskazalsya-o-suverenitete-kazahstana/