Помпео намекнул, что администрация Байдена несет ответственность за ситуацию в Украине

Майк Помпео. Фото: Eugene Hoshiko/AP Photo/Bloomberg via Getty Images

Бывший госсекретарь США Майк Помпео намекнул на то, что действующее американское правительство несет ответственность за события, которые разворачиваются сейчас в Украине.

"Владимир Путин остался таким же человеком, каким являлся во время нашего правления [когда Трамп был президентом]. Единственное, что изменилось - правительство США", - написал Помпео в Twitter.

Он добавил, что на протяжении четырех лет правления демократическая партия отмечала "слабость" администрации Трампа перед Россией. Но тем не менее за это время русские "не вторгались" на территорию Украины.

"Тем не менее, они не осмелились вторгнуться в Украину на наших глазах. Но теперь они делают. Как вы думаете, кого больше боялся Путин?" - заявил Помпео.

Напомним, Дональд Трамп в недавнем интервью похвалил действия Путина в отношении Украины.

Тем временем Байден отменил запланированную встречу с российским лидером в Париже, на которой они собирались обсудить украинский конфликт. Встречу с Лавровым также отменил Блинкен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957461-pompeo-nameknul-chto-administratsiya-baydena-neset-otvetstvennost-za-situatsiyu-v-ukraine/