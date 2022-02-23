Глава минфина Франции не согласился с Байденом по поводу оценки ситуации в Украине

Флаг Франции. Фото: pexels.com

Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции выразил мнение, что страна не видит военного разрешения ситуации в Украине, передает РИА Новости.

"Санкции - это сложная опция, мы должны быть едины в этом, но мы не видим военной опции. Санкции - это уже сильный сигнал", - сказал Клеман Бон.

Ранее Байден, говоря про ситуацию в Украине, использовал в своей речи слово "вторжение". Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что это не подходящее слово для текущих украинских событий.

"Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение - это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для этой ситуации (в Украине- ред.). Мы посмотрим, какие шаги далее будет предпринимать президент (России Владимир) Путин в следующие часы, дни или недели", - сказал Ле Мэр.

Напомним, на фоне сложившейся ситуации в Украине власти США и стран Европы опасаются огромного наплыва беженцев из этой страны. По оценкам специалистов, их количество может достигнуть пяти миллионов человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957492-glava-minfina-frantsii-ne-soglasilsya-s-baydenom-po-povodu-otsenki-situatsii-v-ukraine/