Токаев заявил о необходимости принять антикризисный план в связи с ситуацией в Украине

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел сегодня оперативное совещание Совбеза. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Под председательством президента Республики Казахстан в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины.

Совещание Совбеза Казахстана. Фото: Акорда

Президент заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, председателя Национального банка Галымжана Пирматова, заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, министра обороны Руслана Жаксылыкова и других руководителей ведомств.

Совещание Совбеза Казахстана. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния.

Глава государства дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны.

Совещание Совбеза Казахстана. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957332-tokaev-provel-operativnoe-soveschanie-soveta-bezopasnosti/