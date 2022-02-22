"Совершеннейшая катастрофа": Борис Джонсон пригрозил России жесткими санкциями

Борис Джонсон. Фото: WPA Pool / Pool / Getty Images

Премьер Британии Борис Джонсон пригрозил России жесткими санкциями в ответ на их полномасштабное "вторжение" в Украину, которое обернется "совершеннейшей катастрофой", передает Sky News.

Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать их экономический интерес. А если с их стороны последует полномасштабное вторжение - будут введены дополнительные меры.

"Боюсь, все свидетельствует о том, что президент (России - ред.) Путин действительно настроен провести полномасштабное вторжение на Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте скажем предельно ясно, что это будет совершеннейшей катастрофой", - сказал Джонсон.

В свою очередь, свою позицию также выразил хорватский премьер Андрей Пленкович. Он заявил, что осуждает признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

"Осуждаем российское признание самопровозглашенных регионов Донецка и Луганска, которое представляет собой нарушение международного права и территориальной целостности Украины. Вместе с партнерами в ЕС выражаем солидарность с Владимиром Зеленский украинским народом", - написал премьер Хорватии Пленкович.

Президент Болгарии Румен Радев заявил в Twitter, что действия России обрекают на неудачу все попытки деэскалации ситуации вокруг Украины и способствуют росту напряженности в этом регионе.

"Устойчивое решение этого кризиса не может быть найдено путем нарушения международного права и военными средствами", - сказал Радев.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о независимости ДНР и ЛНР. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили его действия и пригрозили антироссийскими санкциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957304-sovershenneyshaya-katastrofa-boris-dzhonson-prigrozil-rossii-zhestkimi-sanktsiyami/