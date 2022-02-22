Юлия Тимошенко: Pyotr Sivkov\TASS via Getty Images

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала Зеленского консолидировать силы страны, чтобы сохранить независимость Украины.

"То, что произошло сегодня в Украине - это удар, наложенный по всему демократическому, цивилизованному миру. Либо мир отреагирует сразу и жестко и остановит эту агрессию, либо это будет приговор всей европейской и мировой системе безопасности, приговор существующему международному порядку", - написала политический деятель.

Тимошенко призвала международное сообщество объединиться и обеспечить защиту общим ценностям.

Также она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому.

"Обращаюсь к президенту Украины: пора консолидировать все ветви власти, все политические и социальные силы страны для защиты и сохранения нашей независимости. В это время крайней угрозы нам всем нужна Страна народного единства - с сильной армией, сильной экономикой, единым обществом", - сказала экс-премьер Украины.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о независимости ДНР и ЛНР. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили его действия и пригрозили антироссийскими санкциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957285-timoshenko-prizvala-zelenskogo-konsolidirovat-sily-strany/