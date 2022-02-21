Премьер Японии заявил, что его недавний разговор с Путиным об Украине "имел большой смысл"

Фумио Кисида. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Премьер Японии оценил недавний телефонный разговор с Путиным о ситуации в Украине, передает РИА Новости.

Беседа Фумио Кисиды и Путина состоялась 17 февраля. Японский премьер был также проинформирован о гарантиях безопасности.

"Что касается Украины, то это проблема, затрагивающая не только европейский, но и правопорядок в Азии и всем мировом сообществе в целом. Мы внимательно и с беспокойством следим за ситуацией. Сейчас все страны прилагают усилия для ослабления напряженности", - рассказал Кисида.

Токио продолжит работать со странами, чтобы поспособствовать дипломатическому решению ситуации, которая сложилась вокруг Украины.

Кроме того, генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно не подтвердил информацию о возможном телефонном переговоре Байдена и Кисиды.

"Нам известно об этих сообщениях средств массовой информации, но по поводу телефонного разговора лидеров Японии и США ничего не решено", - сказал Мацуно.

Напомним, Путин и Байден приняли приглашение Макрона провести саммит в Париже по ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957069-premer-yaponii-zayavil-chto-ego-nedavniy-razgovor-s-putinym-ob-ukraine-imel-bolshoy-smysl/