"Донбасс и Луганск - это часть Украины": посол России в США заявил, что вторжения не будет

Анатолий Антонов. Кадр из видео: Youtube/Face The Nation

Посол России в США Анатолий Антонов заявил CBS, что вторжения в Украину не будет.

"Нет никакого вторжения и нет таких планов. Это зафиксировано в российских документах, которые мы передали нашим американским коллегам в Госдепе. Россия публично приняла решение - заявила о своей готовности продолжать дипломатические усилия для решения всех нерешенных вопросов", - заявил Антонов.

Что касается скопления российских военных на границе с Украиной, как выразился Антонов, каждая страна имеет право на защиту своих границ. И Россия в данном случае никому не угрожает, так как расположилась на собственной территории.

Кроме того, посол России в США подтвердил, что Донбасс и Луганск - часть Украины. И они заинтересованы в стабильных, хороших отношениях с соседней страной.

"Мы не пытаемся захватить какую-либо территорию зарубежных стран. Я хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск - это часть Украины", - отметил Антонов.

Также Антонова спросили, стремится ли Россия к признанию Крыма их территорией другими государствами.

"Вопрос Крыма решен, вопрос Крыма для нас закрыт. Это российская территория, и мы вообще не хотим даже обсуждать этот вопрос. Это не было военной операцией российских войск. Это было решением жителей Крыма", - сказал Антонов.

Ведущая CBS Маргарет Бреннан в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном задала вопрос, признают ли Штаты вхождение Крыма в состав России или "других территорий на востоке Украины". Блинкен ответил отрицательно.

Тогда Бреннан попросила уточнить, означает ли это, что данный вопрос не подлежит обсуждению. Госсекретарь США ответил утвердительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957035-donbass-i-lugansk-eto-chast-ukrainy-posol-rossii-v-ssha-zayavil-chto-vtorzheniya-ne-budet/