Владимир Макей рассказал о встрече глав минобороны Беларуси и Украины

Владимир Макей. Фото: Getty Images/ picture alliance / Contributor

На пресс-конференции в среду глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил о готовности Минска вступить в диалог с Киевом для обсуждения чувствительных вопросов и проблем безопасности, передает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что белорусская сторона всегда открыта к диалогу. В особенности, когда эти вопросы "привлекают внимание всего мира".

"Я имею в виду напряженную ситуацию, связанную с вопросами безопасности, ситуацию, которые некоторые пытаются представить как чуть ли не попытку агрессии с территории Беларуси в отношении Украины", - говорит Владимир Макей.

Макей оценил положительно тот факт, что министры обороны Беларуси и Украины пошли на контакт.

"Многое удалось прояснить для обеих сторон. (… ) С нашей стороны четко прозвучали заявления о том, что никто не собирается нападать. То, что происходит сейчас на белорусско-украинской границе, я имею ввиду организацию учений Союзного государства, это не означает, что кто-то собирается совершать акт агрессии против соседнего государства," - пояснил глава белорусского МИД.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения с посланием к народу и парламенту заявил, что Украину необходимо вернуть в лоно славянства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956398-vladimir-makey-rasskazal-o-vstreche-glav-minoborony-belarusi-i-ukrainy/