Лукашенко заявил, что Украину нужно вернуть в лоно славянства

Александр Лукашенко. Кадр из видео: YouTube/Телеканал ОНТ

Президент Беларуси, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что Украину нужно вернуть в лоно славянства. Трансляция доступна на YouTube.

"Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков, и это надо сберечь чего бы не стоило нам. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то не хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", - сказал белорусский лидер.

Ранее президент Беларуси обвинил Соединенные Штаты в подталкивании к войне.

А также заявил, что успех управляемой им страны всегда был поводом для неадекватных действий со стороны западных сил. Но несмотря на наложенные санкции, Беларусь делала успехи.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении объяснил, что эвакуация западных дипломатов из страны является "дипломатической игрой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953529-lukashenko-zayavil-chto-ukrainu-nuzhno-vernut-v-lono-slavyanstva/