Украина запросила встречу с Россией и странами-участницами Венского документа

Флаг Украины. Фото: Valentin Semenov/EyeEm via Getty Images

Украина запросила встречу с Россией и другими странами-участницами Венского документа. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, Россия не ответила на запрос Украины по Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности. Соответственно они запросили встречу со всеми странами-участницами в течение 48 часов.

"Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск России вдоль нашей границы", - гласит сообщение главы украинского МИД.

Кулеба отметил, что если российская сторона "серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ", она должна выполнить обязательство по военной прозрачности. Это снизит напряжение в сложившейся ситуации.

Целями Венского документа являются реализация мер укрепления доверия и безопасности, повышение стабильности и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в странах, которые входят в состав ОБСЕ.

Напомним, Министерства иностранных дел сразу нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину.

Также СМИ сообщили, что украинские олигархи и бизнесмены вылетели чартерными рейсами из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955933-ukraina-zaprosila-vstrechu-s-rossiey-i-stranami-uchastnitsami-venskogo-dokumenta/