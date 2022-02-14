СМИ: У Владимира Жириновского началось воспаление мозга

Владимир Жириновский. Фото: Getty Images/Mikhail Svetlov/Contributor

В российских СМИ появилось сообщение о том, что у политика Владимира Жириновского, ранее госпитализированного с КВИ, началось воспаление мозга.

Информация о состоянии лидера партии ЛДПР была опубликована в Telegram-канале "112". Там говорится, что текущее состояние политика врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Жириновский, по имеющимся данным, находится на кислородной терапии. Подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ.

Помимо этого, у главы партии диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге.

Более подробной информации об этом нет, однако указывается, что Владимир Вольфович находится под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, что о госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Вскоре стало известно, что он болен COVID-19. Более того, заявлялось, что политик скрывал свое заболевание на протяжении двух недель.

Изначально, как сообщали в ЛДПР, глава партии чувствовал себя нормально, однако в Сети появлялись слухи о смерти Жириновского, которые оказались ложными. В партии призвали не доверять этой информации.

Сегодня также сообщалось, что политик пока останется на лечении в больнице, выписывать его не собираются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956081-smi-u-vladimira-zhirinovskogo-nachalos-vospalenie-mozga/