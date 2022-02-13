Не верить слухам о смерти Жириновского призвали в ЛДПР

Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Не верить слухам о смерти Владимира Жириновского призвали в ЛДПР. Соответствующее сообщение разослали партийцам.

В политической партии заявили, что слухи о кончине лидера ЛДПР распространяют злоумышленники, пишет РИА Новости.

Кроме того, ЛДПР обратилась к правоохранителям с просьбой найти распространителей слухов о смерти Жириновского. Члены партии потребовали привлечь к ответственности злоумышленников.

Первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов прокомментировал появившиеся слухи.

"Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это вранье и безосновательно", - заявил политик.

Напомним, что известный российский политик Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве с подозрением на КВИ.

После в ЛДПР рассказали о состоянии госпитализированного с COVID-19 депутата. У него выявлен омикрон-штамм, его состояние стабильное. Жириновский получает необходимую медицинскую помощь, уточнили в партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955889-ne-verit-sluham-o-smerti-zhirinovskogo-prizvali-v-ldpr/