Попавшего в больницу Жириновского выписывать пока не будут

Владимир Жириновский. Фото: instagram.com/zhirinovskiy

Заболевшего COVID-19 Жириновского пока не собираются выписывать из больницы, передает РИА Новости.

"Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

О том, что лидера ЛДПР госпитализировали с коронавирусной инфекцией в Центральную клиническую больницу в Москве стало известно 9 февраля.

Как оказалось, российский депутат две недели скрывал новость о своей болезни. О ней знали лишь немногие из близкого окружения. Жириновский остерегался, что его диагноз внесет ненужные сомнения в ряды антипрививочников. Поскольку ранее политик утверждал, что получил прививку от COVID-19 аж семь раз в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года.

Пресс-служба ЛДПР сообщила, что политик чувствует себя нормально, получает лечение в плановом режиме. Он продолжает работу в палате и дает поручения своим подчиненным.

Также мы писали, что в ЛДПР призвали не верить слухам о смерти Жириновского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956020-popavshego-v-bolnitsu-zhirinovskogo-vypisyvat-poka-ne-budut/