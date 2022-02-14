Цена нефти Brent впервые с 2014 года поднялась выше 96 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent впервые поднялась выше 96 долларов за баррель, передает Life.

В последний раз такая цена за баррель была зафиксирована в октябре 2014 года.

Цена нефти марки Brent сегодня утром поднялась до 96,07 доллара. То есть стоимость увеличилась на 1,73%.

Что касается фьючерсов нефти марки WTI, был зафиксирован ее рост на 1,62% - до 94,61 доллара за баррель.

В начале февраля цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель.

Напомним, в конце января впервые за семь лет стоимость нефти марки Brent превысила показатель в 90 долларов за баррель. Как оказалось, увеличение роста цен на черное золото было связано с выходом статистики о запасах в Соединенных Штатах.

Минэнерго страны заявило, что их запасы коммерческой нефти увеличились.

Ранее министр нефти Ливии Мухаммед Аун огласил планы по добыче нефти в стране на ближайшие годы. Они намерены поднять добычу до 1,4-1,5 миллиона баррелей ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955929-tsena-nefti-brent-vpervye-s-2014-goda-podnyalas-vyshe-96-dollarov-za-barrel/