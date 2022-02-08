Путин подвел итоги встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Emmanuele Contini/Getty Images

В Москве состоялась встреча Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, которая продолжалась чуть больше пяти часов. В ходе беседы был затронут вопрос по гарантиям безопасности, передает РИА Новости.

"Мы хорошо понимаем, что господин президент приехал в Россию, чтобы, в первую очередь, обсудить насущные вопросы, связанные с обеспечением европейской и глобальной безопасности, за поддержание которой наши страны как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность", - заявил Путин.

Российский лидер отметил, что диалог США и России по этому вопросу еще не завершился. И Штаты в своем ответе "обошли" ключевые вопросы, которые интересуют российскую сторону. Макрон был проинформирован, какой ответ Россия направит США и НАТО по предложениям о гарантиях безопасности.

НАТО, как отметил Путин, обозначил Москву как противника. При этом альянс уверяет, что является лишь оборонительным союзом.

Членами НАТО продолжается поставка в Украину оружия. И Россия, в свою очередь, против расширения альянса на востоке.

"Потому что это: а) представляет для нас общую угрозу - дальнейшее распространение НАТО к нашим границам, не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна - по меньшей мере не соответствует здравой логике", - говорит Путин.

Путин предупредил, что если Украину примут в НАТО и они попробуют вернуть Крым военным путем, начнется война, в которой победителей не будет. Он отметил, что потенциал альянса и России несопоставим.

"Мы это понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора", - сказал российский президент.

Путин назвал действия Запада, подержавшего насильственный захват власти в Украине, "плохой песочницей".

"Приехали в 2014 году представители нескольких стран, европейские страны, поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса. Через три дня захватили власть вооруженным путем. Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть, это плохая песочница, нам такая игра не нравится", - сказал политик.

На встрече Макрон заявил, что Россия разрушила территориальную целостность Украины. С этим Путин не согласился, заявив, что когда власть в этой стране насильственно захватили, Москва лишь защищала жителей Крыма.

Российский лидер подчеркнул, что Киев взял курс на демонтаж минских соглашений и отказывается их выполнять.

Кроме того, Россия готова предоставить экс-президенту Украину Петру Порошенко политическое убежище. Последний "иронизировал много по этому вопросу".

Помимо этих вопросов президент Франции заявил, что его беспокоит проект новой конституции Беларуси, "где предлагается убрать два фундаментальных положения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955042-putin-podvel-itogi-vstrechi-s-prezidentom-frantsii-emmanuelem-makronom/