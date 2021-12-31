В Кремле рассказали подробности переговоров между Байденом и Путиным

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Peter Klaunzer - Pool/Keystone via Getty Images

В ООН прокомментировали переговоры между Байденом и Путиным, передает РИА Новости.

Телефонный разговор между двумя глазами государств состоялся в ночь с 30 на 31 декабря и продлился 50 минут. По данным Белого дома, переговоры между Байденом и Путиным начались в 15:35 часов по времени Вашингтона (02:35 часов по Нур-Султану) и закончились в 16:25 (03:25 часов по Нур-Султану).

Инициатором переговоров выступила российская сторона. Обсуждались вопросы, которые были затронуты на последней видеоконференции двух глав, а также тема гарантий безопасности.

Прошедшие переговоры прокомментировали в ООН.

"Мы всегда приветствуем диалог между государствами-членами ООН", - говорит помощница официального представителя генсека организации Флоренция Сото Ниньо.

Последние переговоры между главами России и США состоялись 7 декабря по закрытому каналу видеосвязи. Байден во время разговора выразил обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия России у границ Украины.

Тем временем в Кремле раскрыли содержание прошедших переговоров.

"Мы в принципе довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный содержательный конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность его, этого разговора, была вполне конструктивной", - заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что обе стороны хорошо подготовились к беседе и договорились продолжить, но уже после Нового года.

"Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо", - отметил он.

Также Байден заговорил о санкциях, которые американское правительство собирается наложить на Россию. Путин в ответ заявил, что это будет крупной ошибкой со стороны США и приведет к окончательному разрыву отношений.

Путин также затронул тему гарантий стратегической безопасности России в вопросе с НАТО.

Ушаков добавил, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам - в Женеве, Брюсселе и Вене. Женевские переговоры будут проходить под личным контролем Байдена и Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949447-raskryto-soderzhanie-peregovorov-mezhdu-baydenom-i-putinym/