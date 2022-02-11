СМИ раскрыли цель визита главы Минобороны Британии в Москву

Глава министерства обороны Британии Бен Уоллес. Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

СМИ раскрыли причину визита главы министерства обороны Великобритании в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на Times.

Британский политический деятель Бен Уоллес прибудет в Москву 11 февраля, чтобы убедить российскую сторону "отступить от порога войны", пригрозив санкциями.

Кроме того, источник сообщил, что переговоры на высоком уровне в ближайшее время не запланированы. Поэтому данный визит может быть последним.

Во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу Уоллес намерен заявить, что возможное вторжение России на украинскую территорию поставит Москву в "проигрышную ситуацию".

Напомним, в недавнем интервью с журналистом NBC Лестером Холтом Джо Байден призвал американских граждан, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну. Политик также заявил, что не отправит туда свои войска, чтобы не развязать мировую войну.

Также мы писали, что американский президент оговорился и назвал Афганистан Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955680-smi-raskryli-tsel-vizita-glavy-minoborony-britanii-v-moskvu/