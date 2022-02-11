"Это будет мировая война": Байден заявил, что не отправит американские войска в Украину

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Байден заявил, что не отправит американские войска в Украину для спасения граждан США, передает NBC.

"Нет. Это будет мировая война, если американцы и русские начнут стрелять друг в друга", - сказал президент США.

Байден выразил мнение, что Владимир Путин "достаточно умен", чтобы избегать нанесения вреда американцам, если ситуация вокруг Украины обострится.

Также американский президент призвал всех граждан Соединенных Штатов немедленно покинуть страну. Поскольку ситуация вокруг Украины может резко измениться. Такую же настоятельную рекомендацию дали в Госдепартаменте США.

Ранее Джо Байден во время разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что в случае конфликта на российско-украинской границе "Северному потоку — 2" "будет положен конец".

Недавно глава МИД Австрии объявил, что они готовы ввести санкции против России, если та вторгнется на территорию Украины. Заявление прозвучало во время пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Словакии и Чехии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955617-eto-budet-mirovaya-voyna-bayden-zayavil-chto-ne-otpravit-amerikanskie-voyska-v-ukrainu/