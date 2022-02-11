Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Джо Байден. Кадр из видео: YouTube/NBC

Президент США в интервью с NBC посоветовал американцам, которые находятся на территории Украины, покинуть страну.

"Американские граждане должны уехать сейчас же. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля", - сказал Байден в интервью ведущему NBC Лестеру Холту.

Госдепартамент США тоже настоятельно порекомендовал американцам немедленно покинуть Украину. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте.

"Не посещайте Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; те, кто находится в Украине, должны уехать сейчас коммерческими или частными средствами", - говорится в сообщении.

А если же кто-то из граждан США пожелает все же остаться в этой стране, ему нужно проявлять повышенную осторожность в связи с "гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями" в случае начала военного конфликта с участием России.

Напомним, Байден пригрозил остановкой "Северного потока — 2", если Россия вторгнется в Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955613-bayden-prizval-amerikantsev-nemedlenno-pokinut-ukrainu/