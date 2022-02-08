Байден заявил об остановке "Северного потока – 2" в случае вторжения России в Украину

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Drew Angerer / Staff

Американский президент Джо Байден после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что в случае эскалации конфликта на российско-украинской границе газопроводу "Северный поток - 2" будет "положен конец", передает РИА Новости.

"Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то "Северного потока – 2" не будет, мы положим ему конец", – сказал Байден.

Когда у него спросили, каким образом США намерены это осуществить, поскольку судьбу газопровода решает Германия, он ответил: "Я обещаю вам, что мы сможем это сделать".

Американский лидер добавил, что, по его мнению, дипломатия – это наилучший способ разрешения конфликта между России и ЕС из-за ситуации на границе с Украиной.

Как отметил Шольц, в случае эскалации конфликта в отношении России будут введены жесткие санкции.

"Ясно, что мы хорошо подготовлены. Это будут масштабные меры... И мы примем эти шаги, все необходимые шаги. Можете быть спокойны, не будет мер, в отношении которых мы бы реагировали по-разному. Мы выступим сплоченно и сообща", – сказал канцлер Германии.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в случае вторжения России в Украину Соединенные Штаты не допустят ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" (СП-2).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955040-bayden-zayavil-ob-ostanovke-severnogo-potoka-2-v-sluchae-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu/