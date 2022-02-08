Глава МИД Австрии назвал условие введения санкций против России

Александр Шалленберг на пресс-конференции в Киеве. Фото: VALENTYN OGIRENKO/POOL/AFP via Getty Images

В Австрии заявили, что готовы ввести санкции против России в случае их вторжения в Украину, передает РИА Новости.

"Есть очень четкое чувство консенсуса в ЕС. Австрия готова предоставить поддержку (Украине - ред.) в случае агрессии (со стороны РФ - ред.) и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Нет. Но нам придется использовать такие сдерживающие средства", - заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг на пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Словакии и Чехии.

Шалленберг считает, что газопровод "Северный поток — 2" не должен быть основой для наложенных ограничений. По его мнению, данный проект еще даже не функционирует.

"Я думаю, что пока нельзя делать его краеугольным камнем режима санкций для того, чтобы изменить поведение Москвы. Это как будто бы я хочу ехать на автомобиле, который еще даже не заправлен. Мы пытаемся сосредоточиться на двух аспектах: "Северный поток 2" и SWIFT", - добавил глава МИД Австрии.

На данный момент Евросоюз занимается разработкой масштабного пакета санкций против России, если она вторгнется на территорию Украины.

Напомним, в нижней палате Японии приняли резолюцию по Украине, а Байден пригрозил остановкой "Северного потока — 2" в случае конфликта на российско-украинской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955187-glava-mid-avstrii-nazval-uslovie-vvedeniya-sanktsiy-protiv-rossii/