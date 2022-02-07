Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции в 2023 году от партии "Альянс народа"

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции от своей партии на выборах в 2023 году, передает издание Star.

Председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет кандидатом от партии "Альянс народа" на предстоящих выборах в 2023 году.

"Наш кандидат в президенты ясен, это господин Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что Эрдоган победит на выборах с большим отрывом в июне 2023 года, и "Альянс народа" также одержит новую победу", - заявил Бахчели.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся в июне следующего года.

Ранее стало известно, что турецкий президент заразился омикрон-штаммом. Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее лидеры оппозиции обвинили Эрдогана в некомпетентности и потребовали досрочного проведения выборов. Но президент Турции заявил, что выборы пройдут в положенный срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954937-erdogan-stanet-kandidatom-v-prezidenty-turtsii-v-2023-godu-ot-partii-alyans-naroda/