Эрдоган исключил проведение досрочных выборов

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Gettty Images/ Stringer / Stringer

Президент Турции заявил, выборы пройдут в запланированные сроки, в июне 2023 года, передает РИА Новости.

Лидеры оппозиционных партий Турции обвинили Реджепа Тайипа Эрдогана в некомпетентности и потребовали проведение досрочных выборов из-за рекордного обвала лиры.

"О каких досрочных выборах речь? Выборы будут в июне 2023 года", - сказал президент Турции.

Тем временем демонстранты в Турции также требуют отставки правительства после обвала местной валюты, которая упала до 13,46 лир за доллар. На опубликованных в Интернете видеороликах слышно, как толпа демонстрантов в Стамбуле скандирует "Правительство - в отставку!" Протестующие также столпились перед зданием Центрального банка. В руках у них плакаты с лозунгом "Вы выполнили свою работу плохо, вас будут судить, пусть правительство уходит в отставку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943685-erdogan-isklyuchil-provedenie-dosrochnyh-vyborov/