Токаев пожелал скорейшего выздоровления Эрдогану, заразившемуся "омикроном"

Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине. Фото: ERIC FEFERBERG/AFP via Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления своем турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, которые заразились коронавирусом. Сообщение появилось в Токаева.

"Желаю скорейшего выздоровления от вируса "Омикрон" президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге", - написал Токаев.

Накануне глава Турции сообщил, что у него и у его супруги Эмине обнаружили омикрон-штамм коронавируса.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа позже отметил, что болезнь протекает в легкой форме.

"В этот период, когда "омикрон" быстро распространялся при легких симптомах, тест на COVID-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Еще раз передаю им свои наилучшие пожелания", - приводит слова главы турецкого Минздрава издание РИА Новости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1954785-tokaev-obratilsya-k-erdoganu-zarazivshemusya-omikronom/