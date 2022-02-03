Талибам запретили приносить оружие в парки развлечений

Талибы в парках развлечений. Фото: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES / GETTY IMAGES

Заместитель министра информации Афганистана Забихулла Муджахид заявил, что участникам движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) запрещено приходить в парки развлечения с оружием и в военной форме.

Как написал Муджахид на своей странице в Twitter, талибам также нельзя приезжать в места отдыха на военном транспорте.

"Моджахедам Исламского Эмирата не разрешается входить в парки развлечений с оружием, военной формой и транспортными средствами. Они обязаны соблюдать все правила и положения парков развлечений", – говорится в его публикации.

Как пишет DW, власти пришли к такому решению после того, как в Сети появились фото и видео боевиков, катающихся на аттракционах с оружием. Пользователи соцсетей опасаются, что такое поведение талибов может напугать мирных жителей, пришедших в парки с детьми.

Ранее талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954354-talibam-zapretili-prinosit-oruzhie-v-parki-razvlecheniy/