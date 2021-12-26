Талибы запретили включать музыку в автомобилях

Иллюстративное фото: Paula Bronstein /Getty Images

В Афганистане представители "Талибана" (организация запрещена в Казахстане) запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба. Об этом сообщает Twitter-аккаунт телеканала Kabul News.

"Министерство исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - прим. ред.) подтвердило Kabul News, что водителям была дана письменная рекомендация не включать музыку и не сажать в машины женщин без хиджаба", - сообщил телеканал.

Отметим, под запретом в стране и показы сериалов с участием женщин. Кроме того, женщинам запрещено участвовать в спортивных играх.

Напомним, ранее талибы запретили врачам оказывать медицинскую помощь женщинам, которые пришли в больницу без сопровождения мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948567-taliby-zapretili-vklyuchat-muzyku-v-avtomobilyah/