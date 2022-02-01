Госдеп США призвал членов семей госслужащих покинуть Беларусь

Флаг США. Фото: Jim Young/Bloomberg via Getty Images

Госдепартамент США призвал членов семей госслужащих покинуть Беларусь. Об этом сообщили в Twitter.

В сообщении отмечается, что на фоне "произвольного применения законов, риска задержания" пребывание в Беларуси настоятельно рекомендуется пересмотреть. Еще одной причиной для беспокойства является наращивание войск России вдоль границы.

"Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих", - рассказали в сообщении.

Также Госдепартамент США подтвердил, что получил ответ от России на их предложение по деэскалации.

Ранее Соединенные Штаты снова призвали своих граждан покинуть Украину в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности в стране. Они опубликовали список стран, куда возможен отъезд. Временно отозвала семьи сотрудников посольства в Киеве и Канада.

А премьер-министр Британии отменил свой визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953945-gosdep-ssha-prizval-chlenov-semey-gossluzhaschih-pokinut-belarus/