Госдеп США подтвердил получение ответа по деэскалации от России

Белый дом. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Госдепартамент США подтвердил получение ответа от России на их предложение по деэскалации, передает РИА Новости.

"Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России", - гласит сообщение американской стороны.

В ведомстве США заявили, что возможность данного обсуждения будет оставлена на усмотрение России. Кроме того, представитель Госдепа назвал ведение публичных переговоров непродуктивным.

Соединенные Штаты намерены и дальше развивать диалог с Россией по вопросам безопасности, включая ситуацию вокруг Украины. А также сообщили, что продолжат сотрудничать со своими союзниками и партнерами, включая Украину.

Ранее посольство США в Киеве снова призвало своих граждан покинуть Украину, опубликовав список стран, куда можно уехать. Так как, по их словам, ситуация в сфере безопасности в этой стране сейчас непредсказуемая.

Тем временем премьер Британии отменил свой визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953933-gosdep-ssha-podtverdil-poluchenie-otveta-po-deeskalatsii-ot-rossii/